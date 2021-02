Eine Übung, die die Oberschenkel beansprucht, hat sich Britta Blankenfuland für diese Woche ausgesucht. Die Bewegungsmanagerin des Landkreises Bad Dürkheim lädt zum Wandsitzen ein – und ruft gleichzeitig zum virtuellen oder innerfamiliären Wettkampf auf. Natürlich ohne Verletzung der Corona-Regeln.

Das Wandsitzen an sich ist einfach: Man stellt sich einen Schritt von der Wand weg und setzt sich dann sozusagen nach hinten in die Luft und lehnt den Rücken an die Wand. Dabei sollten sowohl die Knie als auch die Hüften in einem 90-Grad-Winkel gebeugt sein, die Füße stehen flach auf dem Boden. „Das schafft jeder“, motiviert Blankenfuland. Kleiner Tipp zur Sicherheit: Nicht mit Socken auf rutschigem Boden ausprobieren, dann lieber mit Schuhen oder barfuß.

Diesmal gibt es auch keine Sekundenzahl oder Anzahl an Wiederholungen. Stattdessen gilt: Bleiben Sie so lange an der Wand sitzen, wie Sie es aushalten. Am Anfang sind das vielleicht nur 30 Sekunden. „Aber man kann jeden Tag oder alle zwei Tage versuchen, sich zu überbieten. Und man sieht sehr schnell eine Verbesserung“, verrät die Bewegungsmanagerin. Und hat gleich noch einen Vorschlag: „Es ist eine super Übung, um beispielsweise in der Familie mit den Kindern oder auch virtuell mit Freunden einen Wettbewerb daraus zu machen.“ Ihre Kinder sind auch begeistert dabei, gerne auch mit Stoppuhr, und versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen.

Challenge im Wandsitzen auf Facebook

Wer das in noch größerem Rahmen möchte: Kein Problem. Die rheinland-pfälzische Initiative „Land in Bewegung“, der Bewegungsmanager wie Blankenfuland angehören, hat, ausgehend aus Kaiserslautern zur Wandsitz-Challenge aufgerufen. Soll heißen: Auf Facebook werden Bilder oder Videos vom eigenen Versuch mit dem Hashtag #wandsitzchallenge gepostet. Alternativ können auch Fotos per E-Mail an b.blankenfuland@lsb-rlp.de direkt zur Bewegungsmanagerin geschickt werden. Dorthin kann sich auch wenden, wer Blankenfuland Fragen zur Challenge oder allgemein zu ihrem Aufgabengebiet stellen möchte.

Und wenn Sie es jetzt sogar schon zu mehreren Minuten sitzend an der Wand ausgehalten haben: Das ist ausbaufähig. Der Weltrekord im Wandsitzen – aufgestellt im Jahr 2008 von Thienna Ho aus Vietnam – liegt bei elf Stunden und 51 Minuten.

Die Serie

Neues Jahr, mehr Sport? Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen nach den ess-intensiven Feiertagen und im Lockdown in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.

