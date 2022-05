Einen Erlös von 15.000 Euro hat die Ukraine Hilfsaktion „Bad Dürkheimer Spitzenwinzer helfen“ erbracht. Diesen Betrag haben Jochen Schmitt, bisheriger Vorsitzender des Dürkheimer Weinbauvereins, und sein Nachfolger André Hauer beim Frühlingsempfang der Stadt am Mittwoch als symbolischen Scheck an Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) überreicht. Das Geld wird an die Dürkheimer Partnerstadt Kluczbork in Polen überwiesen.

Kluczbork hat eine Partnerschaft mit Berezhany in der Ukraine und unterstützt die dort lebenden Menschen mit Hilfsgütern. Dafür sollen die 15.000 Euro verwendet werden.

25 Dürkheimer Weingüter und die beiden Winzergenossenschaften haben sich an der Hilfsaktion beteiligt. Mit Unterstützung der Tourismusabteilung der Stadtverwaltung und der Dürkheimer Lebenshilfe wurden Weinpakete mit jeweils zwölf Flaschen verkauft.