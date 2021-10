„Gestern haben wir mit großer Entrüstung eine mutwillige Sachbeschädigung an einem Tisch des neu gestalteten Spiel- und Bewegungsgeländes an der protestantischen Kirche entdeckt.“ Das teilte der Friedelsheimer Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG) am Freitagnachmittag mit. Wohl am Donnerstagabend hätten Unbekannte auf besagtem Tisch ein Feuer entzündet und diesen stark beschädigt. Das empört Fleischer umso mehr, als sich die ganze Dorfgemeinschaft – Vereine, Bürgerstiftung, Kommune und nicht zuletzt Spender – an dem 150.000-Euro-Projekt beteiligten, das erst vor wenigen Wochen fertiggestellt wurde. „Wir alle, die daran mitgearbeitet und etwas Schönes für die Ortsgemeinde und die Besucher geschaffen haben, sind entrüstet über derartige Beschädigungen!“, erklärt er. Die vielen Sitzmöglichkeiten mit Tischen sollten Besuchern Platz für ein Picknick und das Zusammensein haben. Und nun so etwas! Daher habe die Ortsgemeinde bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Zugleich appelliert der Ortsbürgermeister an die Verursacher, sich bei ihm zu melden, um den Schaden zu beseitigen oder auf eigene Kosten beseitigen zu lassen. Anwohner, die vielleicht etwas Verdächtiges oder Merkwürdiges beobachtet haben, ruft er auf, dies zu melden.

Darüber hinaus erinnert Fleischer daran, dass die Nutzung des Geländes nur bis 22 Uhr erlaubt ist, worauf auch Schilder hinweisen. Dennoch sei das wiederholt missachtet und seien die Nachbarn durch laute Musik oder Gespräche auch nach dieser Uhrzeit belästigt worden. Mehrere Male habe bereits die Polizei eingreifen müssen. Deswegen nutzt er die Gelegenheit für eine dritte eindringliche Bitte: „Verlassen Sie das Gelände um 22 Uhr, verhalten Sie sich dabei ruhig und nehmen Sie Ihren Abfall mit nach Hause!“