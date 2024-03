Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Sieg zum Saisonfinale in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest - das wünscht sich Trainer Zoran Pisic von seinen Jungs. Der Coach darf optimistisch sein im Heimspiel am Samstagnachmittag um 16 Uhr gegen Eintracht Frankfurt (TVD-Halle). Denn die SG TV Dürkheim/BI läuft in Bestbesetzung auf und blickt bereits jetzt auf eine starke Saison zurück.

Elf Siege und zehn Niederlagen – so lautet vor dem letzten Spieltag die SG-Bilanz. Negativ kann sie nicht mehr werden – egal wie Dürkheims Basketballer die Meisterschaftsrunde