Basketball: Die SG TV Dürkheim/BI Speyer stellt mit mehreren TVD-Eigengewächsen die mit Abstand jüngste Mannschaft in der neuen Saison in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest. Am Samstag, 18. September, 20 Uhr, geht es zum Auftakt in Hessen gegen den TuS Makkabi Frankfurt.

Nach zehn Monaten coronabedingter Zwangspause startet die Liga am Wochenende in die Saison 2021/2022. Mit dabei ist wieder die SG TV Dürkheim/BI Speyer – mit vielen Veränderungen und