Als Tabellenzehnter mit einem Bein in der Oberliga, aber auch nur zwei Zähler vom sicheren Platz sechs entfernt – so sieht es zur „Saison-Halbzeit“ für die SG Dürkheim/Speyer aus. Im letzten Spiel in diesem Jahr kommt ausgerechnet der Titelfavorit in die Kurstadt.

Nach äußerst durchwachsener Bilanz zur Saisonmitte wartet auf die Kurstadt-Korbjäger in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest eine Rückrunde mit viel Brisanz