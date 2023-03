Die Rot-Weissen müssen am Sonntag ohne drei Leistungsträger auskommen. Ausgerechnet jetzt spielt das Team auf dem engen Platz in Neidenfels. Wachenheim und Weisenheim winken Plätze im oberen Tabellendrittel der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West.

Die Niederlage der SG Mußbach gegen Deidesheim II hat die Chancen von Rot-Weiss Seebach II auf Platz zwei in der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West schlagartig erhöht. Am Sonntag, 15 Uhr, müssen die Seebacher bei der SG Neidenfels/Lambrecht antreten. Das Selbstvertrauen jedenfalls ist zurück.

Am vorigen Sonntag haben die Seebacher nämlich ihr Heimspiel gegen den FC Hambach erwartungsgemäß 3:1 gewonnen. „Wir haben uns schwergetan, der Sieg war sehr wichtig für Kopf und Moral“, räumt Coach Marcel Beck ein, der mit Christian Schwindinger ein Trainerduo bildet. Getroffen hat Rot-Weiss Seebach allerdings die Rote Karte für Jan Fischer. „Er ist ein spielstarker Akteur, der häufig auf die Socken bekommt. Jan hat sich nach einem Foul im Affekt verbal gewehrt. Die Rote Karte geht in Ordnung“, erklärt Beck. Zweimal muss der Mittelfeldspieler aussetzen. Das ist für Seebach ein herber personeller Verlust.

In Neidenfels, wo das Spiel auf einem ganz kleinen Kunstrasenplatz stattfindet, fehlen neben Fischer auch die Leistungsträger Volkan Candar und Jan Weisenborn. Ausgerechnet jetzt. „Die SG ist ein richtiger Brocken, zumal man auf dem engen Feld in Neidenfels nicht viel Zeit bekommt und schnell abspielen muss“, verdeutlicht Beck.

Balsam auf die Seele

Der TuS Wachenheim hat sein erstes Spiel nach der Winterpause gewonnen und sich beim 8:2-Erfolg gegen die SG Elmstein/Iggelbach den Frust über eine extrem durchwachsene Runde von der Seele geschossen. Am Sonntag, 12 Uhr, dürfte es etwas schwieriger werden, denn da gastiert der Tabellenneunte beim Siebten FG 08 Mutterstadt II. Gegen die FG hat es im Hinspiel dank eines späten Tores von Erik Bickerich ein 1:1 gegeben. Gewinnt das Team von Trainer Michael Acker das Rückspiel, dann können die Wachenheimer in der Abschlusstabelle einen Platz in der oberen Hälfte anvisieren.

Wiederholt sich Kantersieg?

Nach der 0:3-Niederlage im Nachholspiel beim TSV Eppstein am Dienstagabend muss der SV Weisenheim II in der B-Klasse Rhein-Pfalz Süd erneut auswärts antreten. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert die Mannschaft von Trainer Michael Koback beim Tabellensiebten SG Leiningerland, gegen den sie im Hinspiel einen 6:1-Kantersieg feierte. Mit einem neuerlichen Sieg würden die Blau-Roten ihre Chancen untermauern, ins erste Tabellendrittel vorzustoßen. Doch unabhängig davon, dürfte für den SV Weisenheim II am Saisonende wohl das beste Ergebnis seiner Geschichte registriert werden.

Das Verfolgerduell des Tabellendritten FV Freinsheim II beim Vierten ASV Mörsch wurde auf Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, verlegt. Der TuS Friedelsheim aus dem Kreis Rhein-Mittelhaardt ist spielfrei.