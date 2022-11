BAD DÜRKHEIM. Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach muss den Blick vor dem Auswärtsspiel beim Ludwigshafener SC am Sonntag, 14.45 Uhr, nach unten richten. Nach fünf sieglosen Partien, in denen die Mannschaft nur einen Punkt holte, steckt Seebach im Abstiegskampf.

Die Gastgeber haben vor ein paar Wochen den Trainer gewechselt. Auf der Kommandobrücke steht jetzt Nauwid Amiri, ein früherer Oberligaspieler, der mit neuen Ideen dem Team die Wechselhaftigkeit austreiben soll. Seine Bilanz: Zwei Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage. Nicht zufriedenstellend für den ehrgeizigen Amiri. Er musste am vergangenen Sonntag moralische Aufbauarbeit leisten, denn sein Team gab beim 1:1 gegen Mutterstadt in der Nachspielzeit den Sieg noch aus der Hand.

Situation gefährlich

„Unsere Situation ist gefährlich. Das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen“, fordert der Seebacher Coach Roland Beck. Er habe einige Zeit gebraucht, um die 3:7-Niederlage von Knittelsheim zu verarbeiten, schaut jetzt aber wieder nach vorne. Derzeit fehle etwas das Spielglück, was dazu führe, dass Rot-Weiss auch die ausgeglichenen Partien verliere. „Ich glaube an die Qualität der Mannschaft. Wir werden gegen die Widerstände ankämpfen, müssen aber wissen, dass es nur mit Schönspielerei nicht funktionieren wird“, betont der Trainer, der die fehlende Kaderbreite in der Offensivabteilung beklagt.

In Knittelsheim gab Lars Rieger sein Saisondebüt. Er ist bereits der fünfte Torhüter in dieser Saison. „Lars hat trotz der sieben Gegentore seine Aufgabe mehr als ordentlich erfüllt und einige schwierige Bälle gehalten“, lobt Beck den früheren Ellerstadter. Während Patrick Stephan wegen eines Fingerbruchs nicht zwischen den Pfosten stehen kann, laboriert Marius Schappacher an einer Steißbeinverletzung. Fällt er weiterhin aus, hütet erneut Rieger, der etatmäßige Keeper der Reservemannschaft, den Kasten.