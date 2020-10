Ab kommenden Mittwoch, 28. Oktober, wird auf der Landesstraße zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg gearbeitet. Autofahrer können über Kallstadt und Herxheim am Berg ausweichen.

Die Fahrbahnerneuerungen werden je nach Wetter etwa sechs Wochen dauern. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit Sitz in Speyer mitgeteilt.Im ersten Bauabschnitt soll die Fahrbahn vom nördlichen Ortsausgang Leistadt nach der Zufahrt zum Friedhof bis zum Beginn der Ortslage von Weisenheim am Berg erneuert werden. Im sich anschließenden zweiten Bauabschnitt wird laut LBM die Ortsumfahrung von Weisenheim am Berg bis zur Einmündung L 517/L 522 nach Herxheim am Berg erneuert.

Die Arbeiten erfolgen jeweils unter Vollsperrung der angegebenen Abschnitte. Der überörtliche Verkehr in Richtung Norden wird vom südlichen Ortseingang Leistadt (Kreisverkehrsplatz) über Kallstadt und Herxheim am Berg nach Weisenheim am Berg geleitet. Die Umleitung in Richtung Süden erfolgt analog in umgekehrter Richtung. Der Anliegerverkehr wird – soweit möglich – jeweils bis zur Baustelle aufrecht erhalten. Die Kosten für die insgesamt 2,2 Kilometer lange Baustrecke liegen laut LBM bei etwa 625.000 Euro.