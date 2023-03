Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord kann sich der FV Freinsheim II in der oberen Tabellenhälfte festsetzen, wenn er am Sonntag, 13 Uhr, sein Heimspiel gegen die SG Leiningerland gewinnt. Der SV Weisenheim II erwartet am Sonntag um 10.15 Uhr den TuS Dirmstein.

Nach dem 4:2-Pokalerfolg gegen den TuS Flomersheim am Dienstag saß man beim FV Freinsheim II noch lange zusammen. „Wir haben die Lage erörtert“, erklärt Spielertrainer Kevin Bappert