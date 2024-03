Eine Spende in Höhe von 2000 Euro hat die Emil und Martha Schlarb Stiftung, verwaltet von der VR Bank Mittelhaardt, an den Freundes- und Förderkreis der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim übergeben. Laut Mitteilung der VR Bank wird die Spende zur Finanzierung der Kanu-Freizeit für Schüler der Klassen sieben bis zehn verwendet. Lehrerin Mirjam Berensdorff-Müller nahm die Spende mit Margrit Scholl, Vorsitzende des Fördervereins, entgegen. Thomas Schutt, Vorstandssprecher der VR Bank, dankte beiden für das Engagement und die Förderung der Bad Dürkheimer Schüler. In Zeiten, in denen Jugendliche oft digital kommunizierten und viel Zeit vor Bildschirmen verbrächten, sei das Angebot so einer Freizeit wichtig. „Sie lernen Selbstständigkeit, den sozialen Umgang miteinander, betätigen sich sportlich und verbringen Zeit in der Natur. Das unterstützen wir gerne“, wird Schutt zitiert.