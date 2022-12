Die L455 zwischen Bad Dürkheim-Ungstein und Freinsheim wird voraussichtlich am Mittwoch, 7. Dezember, wieder für den Verkehr frei gegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitgeteilt. Bis dahin, so LBM-Leiter Martin Schafft auf Anfrage, sollten die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Nur noch die Witterung könne zu einer Verzögerung führen. Zurzeit werden laut Schafft noch Restarbeiten ausgeführt. Die K4 zwischen Freinsheim und Kallstadt ist noch bis Freitag, 9. Dezember, voll gesperrt. Auf der Südseite der Straße wurde bei einem Grabendurchlass (Bärentalgraben) das Böschungspflaster unterspült. Dieser Schaden wird jetzt mit der Sanierung der L455 beseitigt.

Freinsheim ist derzeit aus Richtung Bad Dürkheim über Erpolzheim (K5 und L526) sowie über Herxheim am Berg (B271 und L522) erreichbar.

Die L455 zwischen Ungstein und Freinsheim ist seit Mitte Oktober gesperrt. Die Fahrbahnsanierung gliederte sich in drei Bauabschnitte. Die Kosten hatte der LBM im Vorfeld auf 550.000 Euro beziffert.