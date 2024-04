Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als erstes Schwimmbad in der Pfalz ist das Salinarium in Bad Dürkheim am Sonntag in die Freibadsaison gestartet. Bei einer Wassertemperatur von 24 Grad mussten sich die 920 Besucher beim Sprung ins Becken auch gar nicht allzu sehr überwinden. Gebührend gefeiert wurde auch der Rutschenturm sowie das 40-jährige Jubiläum des Freizeitbades.

Der erste Rutscher war am Sonntag noch etwas verhalten unterwegs. 25.86 Sekunden Rutschzeit war auf dem neuen Bildschirm zu lesen, auf dem die Rutscher nicht nur ihre Geschwindigkeit, sondern