Nach zwei Heimspielen tritt Fußball-Bezirksligist Rot-Weiss Seebach erstmals in dieser Saison auswärts an. Am Freitag, 19.30, Uhr, gastiert die Mannschaft beim VfR Frankenthal, bei dem die Rot-Weissen vor einem Jahr beim 1:1 etwas glücklich einen Zähler entführt haben.

„Mit dem Auftakt bin ich zufrieden, die sechs Punkte waren eminent wichtig und fühlen sich gut an“, sagt der Seebacher Trainer Roland Beck. Sein Team könne mit Selbstvertrauen und breiter Brust ins Duell mit den Frankenthalern gehen. Der VfR hat allerdings nach zwei Auftaktniederlagen mit dem 3:2 beim Derby in Bobenheim-Roxheim den ersten Erfolg eingefahren. „Obwohl der VfR wichtige Akteure verloren hat, gibt es immer noch starke und erfahrene Einzelspieler wie Uwe Rebholz, Nexhat Hajra, Patrick Correll oder Tobias Winsel“, verrät Beck Respekt vor Frankenthal.

Seine Mannschaft stehe vor einer Woche der Wahrheit, denn am kommenden Mittwoch spielt Seebach gegen den BSC Oppau und am Sonntag kommt der FV Freinsheim. Zwei Mannschaften, die mit neun Punkten aus drei Begegnungen optimal gestartet sind. Zunächst gilt die Konzentration aber dem VfR. „Wir werden uns nicht verstecken und versuchen, unser Spiel durchzusetzen“, erklärt der Übungsleiter. Jedenfalls ist das eine englische Woche, die schwieriger kaum sein könnte.

Da ist es gut, dass zwei Stammspieler aus dem Urlaub zurückkommen: Außenverteidiger Lars Maier (24) und Mittelfeldspieler Lasse Peper (23). „Es ist gut, dass wir wieder mehr Alternativen haben, aber man muss sehen, wie groß der Trainingsrückstand der beiden ist“, ist Beck vorsichtig. Denkbar ist, dass Nils Wagner (20) von Anfang an verteidigt, zumal Leon Gutermann in Urlaub gegangen ist. Vielleicht profitiert Seebach ja davon, dass die Partie auf dem Kunstrasenplatz stattfindet, weil der Naturrasen im Frankenthaler Stadion nicht mit Flutlicht ausgerüstet ist.