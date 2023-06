Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Subway To Sally“, „Cypecore“, „Soulbound“ und „Dangerzone“ – zum 21. Mal ist es dem Verein „Rockwinzer“ unter Vorsitz von André Dittmann gelungen, eine namhafte Besetzungsliste für das von ihm veranstaltete „Rock im Wingert“-Festival im Bad Dürkheimer Stadion „Trift“ zusammenzustellen. Wem „Wacken“ zu weit und zu teuer ist und wen „Rock am Ring“ zu sehr an Ballermann-Festivitäten erinnert, der könnte hier genau richtig sein.

Denn auch wenn „im Wingert“ gute Partystimmung vorherrscht, steht hier immer noch die Musik im Vordergrund