Wegen eines Reitunfalls musste die Ellerstadter Feuerwehr am Sonntagnachmittag in den Akazienwald ausrücken. Die zehn Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst, der mit Hilfe eines Rettungshubschraubers die gestürzte Reiterin lokalisieren konnte. Der Unfall habe sich zwischen dem Platz des Hundevereins und dem Akazienwald auf einem schmalen Weg neben der Autobahn ereignet, berichtete der stellvertretende Ellerstadter Wehrführer, Benjamin Odening, am Sonntagabend auf Anfrage. Der Hubschrauber habe auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz in Ellerstadt seine Runden drehen können. „Mehrere Trupps waren im Wald unterwegs“, erklärte er. Vor Ort habe die Feuerwehr mit dem Rettungsdienst die Erstversorgung übernommen. Weil der Rettungswagen nicht ganz bis an den Unfallort habe fahren können, habe die Feuerwehr gemeinsam mit dem Rettungsdienst die verletzte Frau mit einer Trage zum Rettungswagen transportiert. Der Einsatz dauerte laut Odening eine knappe Stunde.