Wie die RHEINPFALZ auf Nachfrage vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) erfahren hatte, verzögert sich die Sanierung der Weinstraße zwischen Ungstein und Kallstadt um drei Wochen. Vom 23. bis 26. Juni soll aber das Weinfest an der Römerkelter gefeiert werden. Wie wird die Erreichbarkeit des Fests für Besucher und Vereine sichergestellt?

Ursprünglich hätte die Sanierung der Weinstraße bis zu diesem Termin abgeschlossen sein sollen. Diese hatte am 24. April begonnen und war inklusive Puffer auf acht Wochen angesetzt. Im Zuge der Bauarbeiten hatte sich aber gezeigt, dass die Entwässerungs- und die Drainageleitung der Straße in einem so schlechten Zustand sind, dass diese unplanmäßig ausgetauscht werden müssen. Deshalb muss drei Wochen länger gearbeitet werden – also bis Mitte Juli. Wie ist dann aber die Römerkelter am Festwochenende erreichbar? Diese Frage trieb den Landtagsabgeordneten Markus Wolf (CDU) um, der aus Ungstein stammt und dessen Bruder Andreas Wolf Ortsvorsteher im Ortsteil ist.

Korridor für Radfahrer und Fußgänger

Auf seine Anfrage beim LBM Speyer antwortete dessen Leiter Martin Schafft: „Es ist uns bewusst, dass die Verlängerung der Bauzeit zu einer Überschneidung mit dem Ungsteiner Römerkelterfest führt. Daher gab es diesbezüglich bereits Abstimmungsgespräche mit der Stadt Bad Dürkheim und dem Veranstalter.“ Noch knapper als sonst sind die Möglichkeiten, das Auto abzustellen: Der Parkplatz am nördlichen Ortsrand könne nicht genutzt werden, da dieser als Baustelleneinrichtungsfläche belegt ist, so Schafft. Für Radfahrer und Fußgänger soll ein Korridor durch den Baustellenbereich geschaffen werden.

„Halteverbote beachten“

Und wie kommen die Autofahrer zum Fest? „Es wird eine Einbahnstraßenführung für die Fahrzeuge mit Einfahrt über die Weinstraße eingerichtet. Ausfahren wird man über die Verlängerung der Waldgasse zum Spielbergweg“, informiert Sonja Kowol, Sprecherin der Stadtverwaltung. Eine Zufahrt über die L517, die zwischen Bad Dürkheim und Leistadt verläuft, sei ebenfalls möglich. Geparkt werden könne dann in den Wirtschaftswegen um den Parkplatz Weilberg. „Linksseitig kann geparkt und rechtsseitig kann gefahren werden. Die Halteverbote sind zu beachten“, so Kowol. Allerdings scheint es sinnvoller, angesichts der knappen Parkmöglichkeiten das Auto stehen zu lassen.

LBM-Leiter Schafft geht trotz der Baustelle davon aus, dass das Fest „weitgehend reibungslos“ gefeiert werden kann, wie er an Wolf schreibt.

Zur Sache: So wird ab Freitag gefeiert

Die Besucher des Weinfests können entspannt bei einem Glas Wein zwischen den Reben „ihre Seele baumeln lassen“, so Mitorganisator Fritz Schumann. Für die Besucher stehen unter anderem Sekt und Wein vom Weilberg zur Probe bereit. Auch für Essen ist gesorgt, etwa am Sonntagnachmittag mit Kuchen von den Damen des Gesangvereins Liedertafel Ungstein. Am Samstag, 24. Juni, 17 Uhr, gibt es einen ökumenischen Gottesdienst am Kelterhaus. Das Weinfest wird durch Ungsteiner Vereine, darunter die Bauern- und Winzerschaft, den Turnverein, die Trachtengruppe, die 21er und den Gesangverein sowie die Jagdhornbläser und die Museumsgesellschaft aus Bad Dürkheim getragen. Die Einnahmen dienen der weiteren Sicherung des historischen Kleinods. Bislang wurden von Helfern bereits etwa 35.000 Stunden zu Gunsten des Freilichtmuseums erbracht. Gefeiert wird am Freitag ab 15 Uhr, samstags ab 11 Uhr, sonntags ab 10 Uhr und montags ab 18 Uhr