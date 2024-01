Die Grünen treten in drei Ortsteilen mit einer Liste für den Ortsbeirat an – erstmals auch in Grethen-Hausen. Für den Ortsteil hat die Partei am Freitag ebenso eine Liste aufgestellt wie für Seebach und Ungstein. Johanna Bruns, Matthias Schilling und Elke Schleyer kandidieren in Grethen-Hausen, wobei die 29-jährige Bruns die ersten drei Listenplätze belegt. Möglich geworden sei die Liste durch einen Mitgliederzuwachs in dem Ortsteil, erklärt die Vorsitzende des Ortsverbands Bad Dürkheim, Almut Bühlmeier. Auf der Mitgliederversammlung am Freitag hatte sie berichtet, dass der Ortsverband Bad Dürkheim mittlerweile 52 Mitglieder zähle. 2019 waren es noch 35. 2023 seien elf neue Mitglieder hinzu gekommen. Die Mitarbeit in einem Ortsbeirat sei eine niederschwellige Möglichkeit, um sich in den Gremien politisch zu engagieren, so Bühlmeier. Die Ortsbeiräte seien von der Verwaltung zu hören, ergänzte die Vorsitzende des Ortsverbands, die die Grünen auch im Ungsteiner Ortsbeirat vertritt: „Das hat in den vergangenen Jahren gut geklappt und wird hoffentlich mit der neuen Bürgermeisterin auch so sein.“

In Seebach und Ungstein sind die Grünen jeweils mit einem Mitglied im Ortsbeirat vertreten. Laura Knipser, die bisher im Seebacher Ortsbeirat saß, steht auf eigenen Wunsch nur noch auf Listenplatz sieben. Die ersten beiden Listenplätze belegt Moritz Knipser vor Anja Hoffmann, Horst Bäuml, Ina Gruner und Hans Heß. Ersatzkandidat ist Ralph Mühlbeier.

In Ungstein wird die Liste von Almut Bühlmeier angeführt, es folgen Florian Gieb und Cornelia Stump. Ersatzkandidatin ist Elke Spaeth.