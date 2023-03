Bei der Postbank-Filiale in der Mannheimer Straße 11a steht jetzt eine Poststation. Das teilt die Deutsche Post mit. Der Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Nach Unternehmensangaben bietet er Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Poststation mit 61 Paketfächern möglich; für diesen Service ist – wie bei der Packstation, die vorher an dieser Stelle stand – eine einmalige Registrierung erforderlich. Die Station habe einen Touchscreen und sei intuitiv bedienbar. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Über Investitionen machte das Unternehmen keine Angaben. Ein ähnliches Gerät steht seit November in Wachenheim.