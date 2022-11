Nachdem die Poststation, die erste ihrer Art in Rheinland-Pfalz, Ende September am Parkplatz an der Schwimmbadwiese errichtet worden ist, kann sie nach anfänglichen technischen Problemen ab sofort in Betrieb genommen werden. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Post am Montag mit. Zukünftig können an der neuen Station rund um die Uhr Brief- und Paketmarken direkt ausgedruckt, Briefe versandt und Pakete empfangen und versandt werden. Die Bezahlung ist ausschließlich bargeldlos möglich. Der Briefkasten wird außer sonntags täglich um 8 Uhr geleert. Die Beratung per Video ist zurzeit noch nicht möglich.