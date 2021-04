Am Ostermontag ist einer Polizeistreife gegen 11 Uhr in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim ein E-Scooter ohne Versicherungsplakette aufgefallen. Bei der folgenden Kontrolle erklärte der 25-jährige Fahrer, die aktuellen rechtlichen Vorgaben nicht zu kennen. Doch Unwissenheit schützt vor Strafe nicht: Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.