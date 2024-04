Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wirft die Staatsanwaltschaft in einem am Donnerstag bei der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal begonnenen Prozess einem 27-Jährigen vor. Der Mann lebt in einer Einrichtung in Bad Dürkheim.

In dem Prozess geht es vor allem darum, ob der 27-Jährige bestraft werden kann oder ob er in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. „Der Hauptdarsteller