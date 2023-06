Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt Bad Dürkheim hat sich am Donnerstag bei einem Festakt im Ratssaal von der philippinischen Delegation verabschiedet. Die Athleten und ihre Begleiter nehmen besondere Erinnerungen an ihren Aufenthalt in der Kurstadt mit.

Die Tage in Bad Dürkheim haben Spuren bei den Gästen hinterlassen. Als Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) bei der Verabschiedung im Ratssaal ein Dubbeglas in die Höhe hält, gibt es