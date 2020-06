Jugendliche Sprayer hat die Polizei durch den bemerkenswerten Einsatz zweier Jogger auf frischer Tat ertappt. Die beiden Sprayer hatten am Freitagabend eine Hütte des Pfälzerwald-Vereins in Weisenheim am Berg mit dem Schriftzug „SV Waldhof Mannheim“ in blau-silberner Farbe besprüht. Die beiden 16-Jährigen wurden dabei von zwei Joggern aus Herxheim am Berg beobachtet. Das sportliche Ehepaar verständigte daraufhin die Polizei. Die Täter flüchteten auf ihren Mountainbikes und wurden dabei von dem Ehepaar verfolgt. Als die Täter wenig später einen Altkleidercontainer besprühen wollten, wurden sie von den Joggern gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beim Eintreffen der Polizisten zeigten sich die beiden 16-Jährigen geständig. Sie wurden ihren Eltern überstellt.