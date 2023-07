Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie kann der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so reduziert werden, dass weiterhin Weinbau in der Region wirtschaftlich möglich ist? In einer Veranstaltung der Kreisgrünen wurde darüber im Donnerstag heftig diskutiert. Neben der Neustadter EU-Abgeordneten Jutta Paulus war auch die als Fernsehköchin bekannt gewordene Sarah Wiener zu Gast im Dürkheimer Haus.

Die Frage, ob die Winzer an der Haardt ab 2030 noch Pflanzenschutzmittel in ihren Weinbergen verwenden dürfen, ist ein Aufreger-Thema. Das erkannte auch die Kreissprecherin der Grünen,