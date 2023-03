Der Bau von drei Parkplätzen vor der Apotheke in der Weinstraße 90 in Wachenheim wird noch voraussichtlich bis zum Wochenende für Verkehrseinschränkungen sorgen. Aufgrund von zusätzlichen Bauarbeiten, die im Bereich einer Abwasserleitung nötig waren, kann die Straße erst am kommenden Freitag oder Samstag wieder wie gewohnt für den Verkehr freigegeben werden. Die Ampelanlage, die eine einspurige Fahrweise regelte, wird dann abgebaut. Dies teilte Nicole Sebastian vom Bauamt nach einer Anfrage beim zuständigen Straßenbauunternehmen mit. Im Laufe der nächsten Woche sollen die Arbeiten dann vollständig abgeschlossen sein. Wäre der Bau der drei Längsparkplätze reibungslos verlaufen, hätten die Autofahrer schon seit über einer Woche auf der Weinstraße in Höhe der Burg-Apotheke wieder freie Fahrt.