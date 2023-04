Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handyparken soll künftig auch in Dürkheim möglich sein. Den Zuschlag für die Umsetzung hat eine in Schweden gegründete Firma erhalten. Diese verspricht abseits des Wegfalls der Kleingeldsuche einen weiteren Vorteil.

Parkster ist in Deutschland in mehr als 250 Städten und Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Föhr und Konstanz am Bodensee aktiv. Kunden, die die App der Firma auf dem Smartphone haben,