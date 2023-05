Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Chöre und Gesangvereine sind im Advent sehr gefragt. Weihnachtskonzerte in stimmungsvoller Atmosphäre, Auftritte in Altenheimen – in diesem Jahr ist das nicht möglich. Wir haben bei einigen Chören gefragt, was das für sie bedeutet.

Das Weihnachtskonzert des Gesangvereins Liedertafel 1859 Ungstein am dritten Adventssonntag ist seit 30 Jahren für die Ungsteiner die Einstimmung auf Weihnachten. „Das Konzert