In Weisenheim am Berg stehen dieses Jahr personelle Veränderungen an: Ortsbürgermeister Joachim „Jim“ Schleweis (CDU) und Ortsbeigeordneter Klaus Lindenblatt (SPD) werden bei den Kommunalwahlen im Juni nicht mehr kandidieren. Nicht nur das erfuhren die vielen Besucher beim Neujahrsempfang der Gemeinde am Sonntag.

Bestens gelaunt zeigte sich Joachim Schleweis bei seiner letzten Neujahrsrede als Ortsbürgermeister. Er habe sich erkundigt, wie man eine solche Ansprache beginnt, und gelernt, dass man nur