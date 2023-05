Am Freitag gegen 11 Uhr kam es an der Kreuzung von L526 und Kiebitzweg in Erpolzheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge erfasste ein Autofahrer mit seinem Wagen einen Motorradfahrer, der auf der L526 in Richtung Birkenheide unterwegs war.

Der Autofahrer kam aus dem Kiebitzweg und wollte laut den Beamten auf die L526 auffahren, übersah aber offenbar den Motorradfahrer. Dieser wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L526 musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de mit den Beamten in Verbindung zu setzen.