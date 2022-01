Mit der Aussage, er habe am Vormittag Drogen konsumiert, und der Übergabe einer Plastikdose mit Amphetamin hat ein 51-jähriger Mann aus Bad Dürkheim reagiert, als er am Freitag gegen 18.45 Uhr mit seinem Roller in der Weinstraße in Wachenheim von der Polizei kontrolliert wurde.

Noch ein Tütchen Drogen in der Tasche

Wie die Beamten weiter mitteilten, hatte der Mann außerdem nur eine Mofa-Prüfbescheinigung, aber keinen Führerschein. In seiner Jacke fanden die Polizisten noch ein Tütchen mit Amphetamin. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, Drogen und Führerschein wurden sichergestellt.