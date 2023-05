Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eigentlich wollte der Mainzer Staatsminister Alexander Schweitzer (SPD) zum Richtfest der Therme nach Bad Dürkheim kommen, doch die Arbeiten sind in Verzug. Also schaute er sich die Baustelle an und weiht das neue Kneippbecken mit ein.

Ein großartiges Projekt sei das millionenschwere Therme-Vorhaben, befand Alexander Schweitzer, Landesminister für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, bei seinem Vor-Ort-Termin