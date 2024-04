Die Carl-Orff-Realschule plus Bad Dürkheim hat die SWR-Medientrixx-Plakette verliehen bekommen. Damit zeichnet der Südwestrundfunk (SWR) zehn Grundschulen und Orientierungsstufen weiterführender Schulen in Rheinland-Pfalz aus, die am gleichnamigen SWR-Programm teilnehmen und im laufenden Schuljahr fit gemacht werden für die digitale Medienwelt. Die Schulen können fünf von elf Angeboten zur Medienbildung auswählen und ausprobieren. In Bad Dürkheim erlebten die Schüler nach Senderangaben das Modul „Mediendetektive“ mit Videojournalistin Franziska Lenhardt. Dabei durften die Kinder interviewen, filmen und schneiden und lernten so das Filmemachen vor und hinter der (Smartphone-)Kamera kennen. Thema des Films waren die Kindermedienrechte, etwa auf Privatsphäre und Datenschutz.