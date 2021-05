Ein Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen für Aufregung gesorgt. Der Polizei wurde gegen 10.30 Uhr durch einen Paketfahrer gemeldet, dass in der Straße am Ebersberg in Bad Dürkheim Steine und Sand auf der Fahrbahn liegen würden. Ein Lkw, der von einer naheliegenden Baustelle losgefahren war, hatte vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung die Steine und den Sand verloren. Bei der Überprüfung der Fahrstrecke bis zur Kreisbauschuttdeponie stellten die Beamten auf der Abfahrt der B271 ebenfalls Bauschutt auf der Fahrbahn fest. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern sei es, so die Polizei, nach jetzigem Ermittlungsstand nicht gekommen. Der Bauhof kümmerte sich um die Beseitigung des Bauschutts von der Straße. Aufgrund der nicht ordnungsgemäß gesicherten Ladung wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den LKW-Fahrer eingeleitet.