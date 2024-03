Die „Literarische Lese“ wirft ihren Schatten voraus: Von 10. bis 26. Mai geht das Literaturfestival „zwischen Obstbäumen und Weinreben“ wieder mit Lesungen und zahlreichen anderen Veranstaltungen in Freinsheim über die Bühne. Doch wer sich am traditionellen „Textwettbewerb“ beteiligen will, muss sich bereits sputen, denn hier gilt für die Einreichung die Deadline 5. April.

„Bewegungen“ lautet in diesem Jahr das Motto des Schreibwettbewerbs, an dem sich jede(r), die/der sich berufen fühlt, mit Beiträgen in Gedicht- oder Prosaform beteiligen kann. Die Länge ist auf 2500 Zeichen begrenzt (ohne Leerzeichen), was ungefähr einer DIN A 4-Seite in 12er Schrift entspricht. Einzusenden ist der Text mit einem Anmeldebogen, der sich ebenso wie weitere Infos auf der Homepage www.literarische-lese-freinsheim.de findet, bis spätestens 5. April mit dem Stichwort „Textwettbewerb“ per Post an Yvonne Csulits, Riedweg 31, in 67251 Freinsheim oder per E-Mail an csulits@vg-freinsheim.de. Eine Jury wählt unter den Einsendungen zehn Siegertexte aus, die bei der Eröffnung am 10. Mai präsentiert werden. Zu gewinnen gibt es auch etwas: zwei Freikarten für eine Lesung des diesjährigen Festivals.

Bereits jetzt schon möglich ist auch die Anmeldung zur „Schreibwerkstatt“, den Workshops, bei denen man sich am Sonntag, 12. Mai, im Retzeranwesen ganztägig von Profis in die Geheimnisse des kreativen Schreibens einführen lassen kann. Dies sind in diesem Jahr die deutsch-italienische Schriftstellerin Selene Mariani, Absolventin des Hildesheimer Literaturinstituts, die 2022 ihr Romandebüt „Ellis“ im Wallstein-Verlag veröffentlichte, und Danilo Fioriti, Theater- und Medienwissenschaftler und seit diesem Jahr festes Ensemblemitglied und neben Walter Menzlaw zweiter Hausautor des Chawwerusch-Theaters in Herxheim bei Landau. Die Teilnahmegebühr für die beiden Workshops, die die Titel „Alles ist Inspiration“ und „Raus aus dem Kopf und hinein in den Körper“ tragen, liegt jeweils bei 96 Euro, für Schüler und Studierende bei 48 Euro. Auch hier ist die Anmeldung unter www.literarische-lese-freinsheim.de möglich.