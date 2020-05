Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 8 und 17.40 Uhr ereignet hat. In der Zeit soll ein Unbekannter kurz nach dem Eyersheimerhof in Richtung Weisenheim am Sand auf der L 454 einen Leitpfosten beschädigt haben. Er fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Schadenshöhe unklar

Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch unklar. Zeugen können sich unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de melden.