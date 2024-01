Wegen des Wasserrohrbruchs bleibt die Hauptstraße in Leistadt noch bis Mitte, möglicherweise sogar bis Ende nächster Woche gesperrt. Das hat Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher mitgeteilt. Das Leck in der Leitung, das am vergangenen Freitag entdeckt wurde, ist mittlerweile zwar geschlossen. Allerdings ist ein weiterer Defekt an einer Leitung weiter südlich erkannt worden, weswegen die Baustelle erweitert werden muss. Der Verkehr wird weiter über Kallstadt und Herxheim am Berg umgeleitet.