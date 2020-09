Am Dienstag muss in ganz Leistadt von 9 bis 12 Uhr der Strom abgeschaltet werden. Daran erinnern die Stadtwerke. Anlass sind Reparaturarbeiten an der Freileitung nach Leistadt. „Bitte schalten Sie rechtzeitig vorher alle elektrischen Geräte aus und ziehen Sie sicherheitshalber die Netzstecker oder schalten die Steckerleisten ab. Bitte beachten Sie, dass die meisten Festnetztelefone ohne Strom nicht funktionieren und die Notfalldienste in dieser Zeit deshalb nur über Mobilfunk angerufen werden können. Das Öffnen von Kühlschränken und Kühltruhen sollte zum Erhalt der Kälte vermieden werden“, schreiben die Werke.