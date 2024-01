Die L522 zwischen Weisenheim am Berg und Herxheim am Berg ist wegen gravierender Frostschäden am Donnerstagnachmittag voll gesperrt worden. Das hat die Kreisverwaltung nach Anfrage bestätigt. Die Strecke ist übersät mit tiefen Schlaglöchern. Zunächst wurde die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert, doch dies brachte nicht die erhoffte Wirkung.

Am Freitag wollen sich die Dürkheimer Kreisverwaltung und Landesbetrieb Mobilität zum weiteren Vorgehen abstimmen.