Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Prominenter Gastredner beim Neujahrstreff des SPD-Gemeindeverbands: Der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat am Sonntag in der Ludwigskapelle über den Kampf um Gerechtigkeit und Frieden und aktuelle politische Ereignisse referiert. Mit der RHEINPFALZ sprach Beck auch über die Lage der SPD in und um Bad Dürkheim.

In seiner Rede vor etwa 50 Zuhörern spannte Beck den Bogen von der Lokal- und Bundespolitik bis zu den Konflikten in der Ukraine und dem Gaza-Streifen. Er mahnte dabei, dass man sich permanent