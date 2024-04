Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ist in der Vorstandssitzung der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er war zuletzt stellvertretender Vorstandsvorsitzender und tauscht nun für die neue Amtsperiode 2024/25 die Position mit dem bisherigen Vorstandsvorsitzenden Hartmut Münzel. Ihlenfeld hebt die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser im Land hervor: „Es ist wichtig, dass Bund und Land die stationäre medizinische Versorgung in der Fläche unterstützen.“ Er kritisiert die Strukturreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und warnt vor dem Ausdünnen der wohnortnahen stationären Versorgung durch kleinere Krankenhäuser. Zumal diese eine wichtige Schnittstelle zur ambulanten Versorgung seien, wie beispielsweise beim Kreiskrankenhaus und dem angegliederten Medizinischen Versorgungszentrum in Grünstadt, betont Ihlenfeld.