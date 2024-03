Jüdische Klezmer-Musik erklingt am Freitag, 15. März, ab 20 Uhr beim nächsten Konzert im Bad Dürkheimer „Kulturkeller“. Zu Gast ist das Duo „Akklaba“, das aus dem Mannheimer Lehrer-Ehepaar Fanny und Lucas Djamba besteht, das mit Stimme, Klarinette und Akkordeon sowie einer ganzen Anzahl weiterer Instrumente neben Klezmer auch Gipsy-Songs und Stücke vom Balkan, Eigenkompositionen und Jazzstandards im Programm hat. Lukas Djamba ist dabei in Bad Dürkheim kein Unbekannter: Er unterrichtet am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Für das Vorprogramm hat er zwei Schüler, Lynn Jaculi und Valentin Kuntz, eingeladen, die eine kleine Auswahl ihrer Lieblingsstücke aus Soul & Blues vorstellen. Karten (10/5 Euro) im Mehrgenerationenhaus (06322/958984), beim Gemeindepädagogischen Dienst (06322/9495879), dem protestantischen Dekanat (06322/2375) oder unter www.kultur-keller.de.