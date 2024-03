Über die Zukunft der Kita-Landschaft in Freinsheim wird nun doch nicht wie geplant in der Sitzung des Verbandsgemeinderats am Dienstag diskutiert (19.15 Uhr, VG-Rathaus). Laut Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) gibt es noch viel Abstimmungsbedarf, entscheidungsreif sei das Thema noch nicht. Deshalb werde sich zunächst noch einmal der Ausschuss für Klimaschutz und Liegenschaften mit dem Thema beschäftigten. Dies habe er auch so mit den Fraktionsvorsitzenden des VG-Rats besprochen. Der Ausschuss tagt wieder am Montag, 8. April. In dieser Sitzung soll auch noch einmal genauer über die Möglichkeit eines Kita-Neubaus gesprochen werden.

Wie bereits mehrfach berichtet, sollen das Haus für Kinder sowie die Kita An der Bach umgebaut werden, um damit auch die Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes des Landes zu erfüllen. Von Freinsheimer Kommunalpolitikern wurde aber der Wunsch geäußert, eine neue Kita zu bauen. In der Verbandsgemeinderatssitzung soll stattdessen der Haushalt 2024 verabschiedet werden. Außerdem geht es um den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Nebengebäude der Hermann-Sinsheimer-Grundschule.