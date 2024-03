Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal kommt Rettung in der größten Not. So erlebte es am Freitag eine große Zuschauerschar im Haus Catoir, wo das Kinder- und Jugendtheater Speyer „Das Traumfresserchen“ nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Michael Ende aufführte.

Mit dem Schlafen will es nicht immer klappen - das weiß mancher kleine und große Mensch aus eigener Erfahrung. Wenn man aber wie Prinzessin Schlafittchen im Schlummerland schlaflos