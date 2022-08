Die Trifter Kerwe ist bisher ein toller Erfolg: Diese Halbzeitbilanz zieht der Beigeordnete Karl Brust (SPD) am Sonntagnachmittag. Nach dem schönen Frühschoppen verfolgt er mit den anderen Fußball-Fans im Trift-Pub den 2:1-Erfolg des 1. FC Kaiserslautern gegen St. Pauli.

Nachdem Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) mit drei Böllerschüssen den offiziellen Startschuss gegeben hatte, seien am Freitagabend auf dem vollen Kerweplatz zunächst die Rock-Fans beim Auftritt der Band What’s up auf ihre Kosten gekommen, am Samstag habe Speetschicht die begeisterten Festbesucher mit beliebten Schlagern zum fröhlichen Tanzen animiert. „Es war nach zwei Jahren Pause einfach wieder Zeit, dass wir Kerwe feiern“, erklärt Brust und freut sich über den großen Zuspruch. „Auch das Wetter ist ideal.“ Gefeiert wird auch noch am Montag und Dienstag.