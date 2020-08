Etwa 30 Kubikmeter Wasser musste die Feuerwehr am Sonntag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Friedelsheim pumpen. Nach Angaben von Adrian Gallo, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Friedelsheim-Gönnheim, wurde die Feuerwehr um 13.24 Uhr von einer Anwohnerin informiert, dass Wasser aus dem Kellerfenster des Gebäudes laufe. Der 1,80 Meter hohe Kellerraum, der nicht benutzt werde, sei beim Eintreffen der 13 Feuerwehrleute bis zur Decke mit Wasser vollgelaufen gewesen, so Gallo. Ursache sei ein Schaden an der Wasserleitung direkt unterhalb des Wasserzählers. Mit drei Tauchpumpen sei das Wasser bis gegen 16 Uhr abgepumpt worden. Wasser und Strom seien in dieser Zeit abgestellt gewesen.