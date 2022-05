Der Bauausschuss trifft am Donnerstag, 14.30 Uhr, im Ratssaal einen Grundsatzbeschluss darüber, ob die Kanalstraße zwischen Mannheimer Straße und Triftweg in nördlicher Richtung zur Einbahnstraße wird. Im vergangenen Jahr hatte der „Stammtisch Trift“, eine Art informeller Ortsbeirat, einen entsprechenden Vorstoß unternommen. Aus Sicht des Stammtischs kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Situationen insbesondere für Schüler. Für den Begegnungsverkehr zwischen Lastwagen und Bussen sei das Teilstück zu eng. Die Stadtverwaltung hatte daraufhin beim Ingenieurbüro R+T eine Untersuchung in Auftrag gegeben, deren Ergebnis vorgestellt wird.

Die Quintessenz: Eine Einbahnregelung in Richtung Mannheimer Straße würde dazu führen, dass der Verkehr aus Richtung Ungstein und Schulzentrum Umwege über Triftweg und Gutleutstraße in Kauf nehmen müsste. Dies würde eine Mehrbelastung der Knotenpunkte Gutleutstraße/Triftweg und Gutleutstraße/Mannheimer Straße sowie in einem „gewissen Maße“ auch höhere Schadstoff-Emissionen bedeuten. Ein großer Gewinn wäre eine solche Regelung dagegen für den Radverkehr, wenn ein Radweg in die Gegenrichtung eingerichtet würde, so die Planer. Die entstehenden Umwege seien gegen die Vorteile vor allem für den Radverkehr abzuwägen, erklärt R+T.