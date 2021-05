Als 2016 Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, rückte Kallstadt ins Licht der Weltöffentlichkeit. Wie ist die Stimmung vier Jahre später? Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) erzählt, wie er den Wahltag verbracht hat und wie hoch das Medieninteresse in den vergangenen Tagen war.

Herr Jaworek, wie sehr hat Sie denn die US-Wahl heute beschäftigt?

Während meiner Arbeitszeit gar nicht. Ich hatte heute einen wichtigen Workshop, der meine ganze Konzentration erfordert hat. Ich habe nur in den Pausen beim Kaffeeholen kurz geschaut und mitbekommen, dass Trump aufgeholt hat.

Auf wen haben Sie denn im Vorfeld getippt?

Also ich habe mit gar nichts gerechnet. Mich erinnert das sehr an den Wahltag von vor vier Jahren. Da bin ich mit dem Gedanken, dass Hillary Clinton einen klaren Wahlsieg einfährt, am Abend zuvor ins Bett gegangen und dann war am nächsten Tag alles anders. Von daher kann man da eigentlich nur vorsichtig sein mit Spekulationen. Womöglich dauert es auch noch sehr lange, bis es ein amtliches Ergebnis gibt.

Oder Trump bemüht die Gerichte ...

Das kommt noch dazu. Also ich sehe das so: Wir werden Zahlen bekommen, von denen eine größer sein wird als die andere. Da muss ich eigentlich gar kein Naturwissenschaftler sein, um zu wissen, was das bedeutet. Aber die Interpretationen zu den Zahlen wird es in den USA geben, nicht hier bei uns.

Was würde denn ein Wahlsieg Trumps für Kallstadt bedeuten?

Nun ja, dass Sie mich in den nächsten vier Jahren wieder öfter anrufen werden und fragen, ob ich irgendetwas weiß, was seinen anstehenden Besuch in Kallstadt betrifft. Aber ich sehe das so: Er ist jetzt 74 Jahre alt geworden, ohne sich für Kallstadt zu interessieren. Warum soll sich daran etwas ändern? Wir werden seinen Besuch jedenfalls nicht brauchen, weder als gewählter Präsident oder als abgewählter. Auf einen Touristen mehr oder weniger kommt es wirklich nicht mehr an. Letztlich muss er das selbst entscheiden, ob er kommen will oder nicht.

Bei einer Abwahl hätten Sie zumindest nicht mehr so viele Medienanfragen wegen Trump zu beantworten.

So schlimm war das gar nicht. Wenn ich mir da das benachbarte Herxheim anschaue, da haben wir es fast ruhiger erwischt. Im Vorfeld der Wahl haben vielleicht ein oder zwei Handvoll Journalisten angerufen. Man konnte auch heute Morgen in Ruhe zum Bäcker.

Also ist es gar kein besonderer Tag für Kallstadt?

Nein, ich finde, dass es Orte in Rheinland-Pfalz gibt, für die es entscheidender ist, ob er im Amt bleibt oder nicht. Damit meine ich die amerikanischen Truppen, die Trump abziehen will.

Wer wird das Rennen denn am Ende machen?

Ich tippe lieber auf niemanden. Selbst eine Schorle will ich nicht drauf verwetten, wer da gewinnt. Ich werde jetzt auch nicht den ganzen Abend vor dem Fernseher sitzen, um mir Wahlsendungen anzuschauen. Da hab ich Besseres zu tun. Denn unsere Dorfmoderation geht weiter, die muss jetzt zum Teil online über die Bühne gehen. Da gibt es technisch viel vorzubereiten.

Zur Person

Thomas Jaworek (CDU) ist seit 2014 Bürgermeister von Kallstadt. Der Diplomchemiker ist 52 Jahre alt und stammt aus Bayern. Wegen seiner Tätigkeit bei der BASF hat er sich in Kallstadt niedergelassen und dort eine Familie gegründet. Mit seiner Frau Isabell hat er zwei Söhne (sieben und neun Jahre).

Trump und Kallstadt

2018 wurde viel über einen möglichen Trump-Besuch spekuliert, als sich US-Generalkonsul James Hermann in Kallstadt umschaute. Wenig später überreichte Bundeskanzlerin Angela Merkel Trump einen Kupferstich von 1705 mit einer Karte der Rheinpfalz inklusive Kallstadt. Trumps Großvater Friedrich wanderte 1885 nach Amerika aus. 1918 starb er an der Spanischen Grippe.