Die K31 zwischen Höningen und Leistadt wird ab Montag, 27. September, voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Speyer mit. Grund sind Arbeiten zur Instandsetzung einer Gabionenwand, die den Hang neben der Straße abstützt. Die Umleitungsstrecke verläuft von Höningen kommend in nördlicher Richtung über Altleiningen, von dort aus weiter gen Osten über die L520 bis Neuleiningen-Tal. Von dort geht es in südlicher Richtung weiter auf der L517 durch Bobenheim am Berg und Weisenheim am Berg nach Leistadt. Von Leistadt kommend verläuft die Umleitungsstrecke in umgekehrter Richtung. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit an der Baustelle auf der K31 vorbei. Das Forsthaus Lindemannsruhe bleibt erreichbar. Die Bauarbeiten werden je nach Ablauf und Witterung voraussichtlich etwa vier Wochen dauern.