Keine Bewegung gibt es bislang bei der Vollsperrung der K2 zwischen Freinsheim und Dackenheim. Die Strecke ist seit Februar wegen der maroden Bahnbrücke nicht mehr befahrbar. Bringt eine Bürgerinfoveranstaltung neue Erkenntnisse?

Die Bürgerveranstaltung soll voraussichtlich im April stattfinden. Diese sei jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Bahn auch eine Alternative zur Sperrung anbieten könne, findet Jens Schäfer, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste in der VG-Verwaltung. Die Bahn habe sich dazu aber bislang nicht geäußert.

Die Vollsperrung der Kreisstraße hat die Kreisverwaltung vorerst bis zum Januar 2025 terminiert. Für die Aufweitung der Brücke ist das Jahr 2026 im Gespräch. Dann soll auch die Freinsheimer Brücke durch ein neues Bauwerk ersetzt werden. Die Freinsheimer Brücke wurde im vergangenen Jahr notdürftig saniert.

Herxheim am Berg durch Sperrung belastet

Durch die Sperrung der K2 kommt es zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Herxheimer Hauptstraße. Anwohner hatten sich in der jüngsten Ratssitzung beschwert, weil dort seitdem absolutes Halteverbot gilt. Laut Schäfer wurde diese Beschilderung zwischen LBM, Kreis, Bahn, Polizei und Verbandsgemeinde abgesprochen. Man wolle verhindern, dass durch parkende Fahrzeuge ein Rückstau auf die Weinstraße und in der Engstelle der Hauptstraße entsteht. Zwar ist die offizielle Umleitung über Großkarlbach und Kirchheim ausgeschildert, jedoch sei abzusehen gewesen, dass sich die Ortskundigen nicht an die Umleitungsempfehlung halten und durch Herxheim am Berg fahren würden.